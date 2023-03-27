Uykuda sallanma, Uykuda ritmik hareket bozukluğu olarak adlandırılan bir uyku hastalığıdır. Uykuya dalış veya uyku sırasında ortaya çıkan, tekrarlayıcı, gövdenin öne arkaya veya sağa–sola sallanması, baş ve boynun yastığa dikey veya yatay olarak vurulması şeklinde tezahür eder. Uykuda sallanma, çocukluk çağında görülen bir hastalık olup, genellikle yeni doğan döneminde ortaya çıkar. Buna karşın erişkin dönem de nadiren ortaya çıkabilir. Ayrıca son zamanlarda yaşanan deprem felaketi sonrası uzmanlar, kişilerin bilinçaltında kalan sarsıntı hissi psikolojik olarak da karşımıza çıkıyor. Bu durum geçici psikolojik bir durum olduğu gibi, aşırı yaşandığında işin uzmanına danışmak gerekir.