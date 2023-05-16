26 yıldır 100 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümüne rehberlik eden Uyumsoft, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha yoğun olarak dünya pazarlarında yer almayı hedefliyor. 22.Tokat En’leri 100. Yıl Cumhuriyet Ödülleri Töreni’nde, Uyumsoft’un ödülünü Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder aldı.

Yaklaşık çeyrek asırdır Tokat En’leri Ödüllerini organize eden Tokat Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bayram Güvercin ve Tokat Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Yılmaz’ın konuşmasıyla başlayan ödül törenine; siyasetçiler, yerel yöneticiler, iş insanları, sanatçılar ve sporcuların aralarında bulunduğu seçkin isimler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Tokat Yöresel Kıyafetleri Defilesi yapıldı. Defilenin sonrasında sponsorluk plaketleri verildi ve Uyumsoft’un plaketini Uyumsoft Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat aldı. Törende, Uyumsoft, Kayzen Yapı, Pimak, Zollu Grup, Acar Grup, Pelit Yatırım sponsor arasında bulundu. Ardından, siyaset, iş dünyası, sanat ve spor dünyasından 100. Yıl Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu.