Soğan ve karanfil ikilisi adeta mucizeler yaratıyor. Mevsim geçişlerinde artan grip,halsizlik, burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları kolayca gidermek için soğan ve karanfil ikilisinden yardım alabilirsiniz. Peki ama soğan ve karanfili birlikte nasıl kullanacağız? Faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

Soğan Ve Karanfili Birlikte Nasıl Kullanmalıyız?

Öncelikle bir soğanı ortadan ikiye bölün. Düz olan kısımlarına karanfilleri tek tek batırın. En az 4-5 tane batırdıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğanı koyun. Karanfil batırılmış soğanı, her gün yatmadan önce taze olarak hazırlamalısınız. Soğanın kokusunu ise hiç düşünmeyin. Karanfil mis gibi kokusuyla soğanın kokusunu bastıracaktır.

Soğana Karanfil Batırarak Başucunuza Koymanızın Faydaları

-Soğan doğal antibiyotiktir, bir de karanfille birleşince, solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

-Burun tıkanıklığını giderir.

-Soğanın doğal antibiyotik özelliği sayesinde, virüslerden korur.

-Öksürüğü keser.

-Grip, nezle gibi hastalıklara iyi gelir.

-Gece daha rahat uyumanızı sağlar.