Uykusuzluk, sağlıklı bir yaşam için önemli olan yeterli uyku süresinin ve kalitesinin elde edilememesi durumudur. Uykusuzluk, genellikle günlük yaşam aktiviteleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Konsantrasyon, bellek, düşünme becerileri, reaksiyon süresi ve karar verme yeteneği gibi bilişsel fonksiyonlar azalabilir. Ayrıca uykusuzluk, duygusal olarak da zarar verebilir. Öfke, stres, endişe, depresyon ve irritabilite gibi duygusal sorunlar ortaya çıkabilir.

Uykusuzluğun fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkileri vardır. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, depresyon, anksiyete, migren ve gastrointestinal sorunlar gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Uykusuzluğun bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkileri de vardır. Bağışıklık sistemi güçsüzleşir ve enfeksiyonlara, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riski artar.

Uykusuzluğun etkilerini hafifletmek için, uyku alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Düzenli bir uyku programı oluşturmak, uyku öncesi aktiviteleri sınırlamak, yatak odasını sessiz, karanlık ve serin bir ortam haline getirmek, stres seviyelerini yönetmek, kafein ve alkol tüketimini sınırlamak, fiziksel aktivite yapmak ve rahatlatıcı teknikleri kullanmak yardımcı olabilir.