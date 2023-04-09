Cildinizi Nemlendirin: Gece uyumadan önce gece kreminizi, yoksa gündüz kullandığınız nemlendiricinizi sürün.

Ellerinizi Yumuşatın: Uyumadan önce ellerinize mutlaka el kremi sürün. Hatta ellerinizde kuruma ve çatlama varsa el kremi sürdükten sonra eldiven takarsanız sabaha kadar ellerinizdeki kuruma ve çatlama geçecektir.

Sivilcelerden Kurtulun: Sivilcelerin tedavisinde kullanılan kremlerin gece uygulanması çok daha uygundur.Çünkü bu kremler güneşle temas ettiklerinde cildi tahriş edebilirler.

Gözaltı Kreminizi Sürün: Gözaltı kırışıklıklarına veya renk değişikliklerine karı kullandığınız kremi uyumadan önce gözaltlarınıza sürerseniz daha iyi sonuç alırsınız.