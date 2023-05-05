Uykuda diş gıcırdatmanın önlenmesi için aşağıdaki yöntemler denenebilir:

Stres yönetimi: Stres, uykuda diş gıcırdatmanın en yaygın nedenlerinden biridir. Bu nedenle, stresi azaltmak için yoga, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri gibi stres azaltıcı aktiviteler yapmak faydalı olabilir.

Ağız koruyucu kullanımı: Uykuda diş gıcırdatma sorunu olan kişiler, ağız koruyucu kullanabilirler. Bu, dişleri korur ve aşırı gerilimi önler.

Sıcak bir duş: Sıcak bir duş, kasları gevşeterek uyku sırasında diş gıcırdatmayı önleyebilir.

Kafein ve alkol tüketimini sınırlama: Kafein ve alkol gibi uyarıcılar, uykuda diş gıcırdatma şiddetini artırabilir. Bu nedenle, bu tür tüketimleri azaltmak veya tamamen bırakmak faydalı olabilir.

Dişlerinizi gevşetin: Yatmadan önce, dişlerinizi gevşetmek için birkaç dakika boyunca ağzınızı açıp kapatın ve çene kaslarınızı gevşetin.