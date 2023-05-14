Uyku Verimliliği Nasıl Arttırılır?

-Uyku Düzeni Oluşturun: Uyku verimliliğinin arttırılması için birinci kural aynı saatlerde uyuyup aynı saatlerde uyanmak yani bir uyku düzeni oluşturmaktır.

-Uykudan Önce Odanızı Havalandırın: Yapılan araştırmalar yatmadan önce odanın havalandırılmasının uyku kalitesinde önemli bir artışa sebep olduğunu göstermiştir. Eğer kapı ve/veya pencere aracılığı ile odanızı havalandıramayacağınız bir mevsimde ya da ortamda yaşıyorsanız bir havalandırma cihazı edinmeyi düşünebilirsiniz.

-Spor Yapın: Haftada en az 3 gün spor yapılmalıdır. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin akşam sporu yapması faydalı olabilmektedir. Akşam yemeğinden önce kardiyo tarzı yapılan hafif sporlar uykusuzluk sorununu çözebilmektedir. Ağır sporlar sanılanın aksine uykusuzluk sorunu yaratabilmektedir.

-Televizyon ve Cep Telefonundan Uzak Durun: Melatonin hormonu uykuya dalmayı kolaylaştıran bir hormon olmakla beraber en çok saat 00:00’da salgılanır ve bu salgılama 03:00’e kadar devam eder. Protein sentezi ve hücre çoğalmasını sağlayan melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyen faktörler ise aşırı ışık altında uyuma, yatmadan önce televizyon seyretme ve cep telefonu kullanma olarak sıralanabilir.

-Hafta Sonu Biyolojik Saatinizi Bozmayın: Hafta sonu dahil aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya dikkat edilmelidir. 12.00-14.00 arası yaşanan melatonin salgılamasından faydalanmak için hafta sonları 45 dakikayı geçmeyecek bir öğlen uykusu tercih edilebilir.

-Hobi Edinin: Hobi edinerek günün gerginliğini azaltın ki, bu da uykunuza olumlu yansısın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ