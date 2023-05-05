Öncelikle, telefon ekranından yayılan mavi ışık uyku kalitesini etkileyebilir. Bu ışık, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını azaltarak uykuya dalmayı ve uykunun kalitesini azaltabilir. Uyku sırasında telefon kullanımı ayrıca beyin aktivitesini artırabilir ve uyku sırasında rahatlama ve gevşeme hissi yerine stres ve endişe yaratabilir.

Bununla birlikte, telefon kullanımının uyku sorunlarına neden olmasının nedeni sadece mavi ışık değildir. Telefonların içerdiği uyarıcılar, uyku sırasında uyanıklık düzeyini artırabilir ve bu da uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca, telefonların sürekli olarak sosyal medya, e-posta ve diğer uyarılar gibi dikkat dağıtıcı içeriklerle dolu olması da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Uyku kalitesini artırmak için, uyku sırasında telefon kullanımından kaçınmak en iyisidir. Uykudan önce telefonunuzu en az bir saat önce kapatmak, uyku rutininizi oluşturmak ve rahatlatıcı aktiviteler yapmak, uyku kalitesinizi artırabilir. Ayrıca, uyku odanızda telefonunuzu kullanmayı sınırlamak veya tamamen çıkarmak da yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, uyku sırasında telefon kullanımının zararları olduğu bilinmektedir ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca telefon kullanımından kaçınmak ve uyku rutininizi oluşturmak önemlidir.