Uykusuzluk nasıl bir etkiye sahip olabilir?

Uykusuzluk nasıl bir etkiye sahip olabilir?

Sırtüstü uyku: Sırtüstü uyumak, sırt ağrısını ve asit reflüsünü azaltabilir. Ayrıca uyku kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, horlama ve uyku apnesi semptomları olan kişiler için bu pozisyon önerilmez.

Yan uyku: Yan uyumak, horlama ve uyku apnesi semptomlarını azaltabilir ve sindirim sorunlarını önleyebilir. Ayrıca hamile kadınlar tarafından tercih edilir çünkü bebeğin kan akışını engellemez. Bununla birlikte, bazı insanlar bu pozisyonda uykusunda kol veya omuz ağrısı yaşayabilir.

Karnüstü uyku: Karnüstü uyumak, horlama ve uyku apnesi semptomlarını azaltabilir. Bununla birlikte, boyun ve sırt ağrısına neden olabilir ve uyku kalitesini azaltabilir.