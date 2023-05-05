Düzenli uyku saatleri: Her gece aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak, uyku düzeninizi oluşturmanıza yardımcı olur. Hafta sonları bile uyku saatlerinizi aynı tutmaya çalışın.

Uyku öncesi rutin: Yatmadan önce yapabileceğiniz sakinleştirici aktiviteler, örneğin kitap okumak, müzik dinlemek, meditasyon veya gevşeme egzersizleri yapmak uyku öncesi rutin oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Uyku ortamı: Rahat bir uyku ortamı oluşturmak önemlidir. Uyku odanızın sessiz, karanlık ve serin olmasını sağlayın. Ayrıca rahat bir yatak, yastık ve yorgan seçin.

Kafein ve alkol tüketimini sınırlamak: Kafein içeren içecekleri özellikle de öğleden sonra tüketmeyin. Alkol tüketimi uyku düzeninizi bozabilir, bu nedenle uyku öncesi alkol tüketimini sınırlandırın.

Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, uyku kalitenizi artırabilir. Ancak, egzersizleri uyku saatlerinizden en az üç saat önce yapmaya özen gösterin. Uyku sırasında müzik dinlemenin etkisi nedir?

Stres yönetimi: Stres, uyku düzeninizi bozabilir. Stres yönetimi teknikleri, örneğin yoga, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, masaj gibi aktiviteler stres seviyenizi düşürebilir ve daha iyi bir uyku sağlayabilir.