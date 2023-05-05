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Düzenli uyku saatleri: Her gece aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak, uyku düzeninizi oluşturmanıza yardımcı olur. Hafta sonları bile uyku saatlerinizi aynı tutmaya çalışın.
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Uyku öncesi rutin: Yatmadan önce yapabileceğiniz sakinleştirici aktiviteler, örneğin kitap okumak, müzik dinlemek, meditasyon veya gevşeme egzersizleri yapmak uyku öncesi rutin oluşturmanıza yardımcı olabilir.
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Uyku ortamı: Rahat bir uyku ortamı oluşturmak önemlidir. Uyku odanızın sessiz, karanlık ve serin olmasını sağlayın. Ayrıca rahat bir yatak, yastık ve yorgan seçin.
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Kafein ve alkol tüketimini sınırlamak: Kafein içeren içecekleri özellikle de öğleden sonra tüketmeyin. Alkol tüketimi uyku düzeninizi bozabilir, bu nedenle uyku öncesi alkol tüketimini sınırlandırın.
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Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, uyku kalitenizi artırabilir. Ancak, egzersizleri uyku saatlerinizden en az üç saat önce yapmaya özen gösterin.
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Stres yönetimi: Stres, uyku düzeninizi bozabilir. Stres yönetimi teknikleri, örneğin yoga, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, masaj gibi aktiviteler stres seviyenizi düşürebilir ve daha iyi bir uyku sağlayabilir.
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Gün ışığı: Düzenli olarak dışarıda güneş ışığına maruz kalmak, uyku düzeninizi düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak, uyku saatlerinizden önce aşırı miktarda ışığa maruz kalmamaya özen gösterin.
Bu adımları takip ederek, düzenli bir uyku düzeni oluşturabilir ve daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.