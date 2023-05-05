Uyku apnesi, üç türde olabilir: obstrüktif uyku apnesi, merkezi uyku apnesi ve karma uyku apnesi. Obstrüktif uyku apnesi, üst solunum yollarının bloke olması sonucu oluşurken, merkezi uyku apnesi, beyindeki solunum kontrol merkezinin çalışmaması nedeniyle oluşur. Karma uyku apnesi, obstrüktif ve merkezi uyku apnesinin bir kombinasyonudur.

Tedavi yöntemleri arasında, yaşam tarzı değişiklikleri, solunum cihazları ve cerrahi müdahale yer alabilir. Örneğin, uyku pozisyonunu değiştirmek, kilo vermek, alkol tüketimini azaltmak, sigara içmekten kaçınmak, kafein alımını sınırlamak ve düzenli olarak egzersiz yapmak uyku apnesi semptomlarını hafifletebilir. Solunum cihazları, uyku sırasında hava akışını korumak için burun veya ağız yoluyla solunan basınçlı hava sağlar. Cerrahi müdahale, üst solunum yollarındaki blokajları çözmek için yapılabilir.

Uyku apnesinin tedavi edilmemesi, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, felç ve diğer ciddi sağlık sorunları gibi bir dizi sağlık riski taşıyabilir. Bu nedenle, uyku apnesi semptomları yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına danışması önemlidir.