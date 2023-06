Dreame F9'un en dikkat çeken özelliği vSLAM+Light Stream navigasyon teknolojisi sayesinde evinizi kusursuz bir şekilde haritalamasıdır. Geniş açılı kamerası ve sensörleri sayesinde her köşeye ulaşabilen bu robot süpürge, engelleri aşma konusunda da oldukça başarılıdır. Evdeki eşyaları ve odaların dağılımını hafızasında tutarak en verimli temizlik rotasını belirler ve evinizin her alanını kusursuz bir şekilde temizler.

Teknolojik ürünler arasında popülerliği hızla artan robot süpürgeler, ev temizliğini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan pratik cihazlar arasında yer alıyor. Bu alanda arayış içinde olan kullanıcılara uygun fiyatlı ve yüksek performans sunan bir seçenek olarak Dreame F9 robot süpürge önerisi yapıldı. Dreame F9, vSLAM+Light Stream navigasyon özelliği sayesinde kusursuz bir haritalama yaparak evin her köşesini temizlerken, 2500 Pa emiş gücüyle derinlemesine bir temizlik sağlıyor. 5200 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunan Dreame F9, ayrıca 600 ml toz ve 200 ml su haznesiyle de konforlu bir temizlik deneyimi sunuyor. İçerisinde bulunan 5 farklı harita fonksiyonu ve özel temizlik modlarıyla ev düzenine uygun olarak programlanabilen Dreame F9, akıllı su kontrolü ve 3 farklı ıslak temizlik moduyla da ıslak temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Mobil uygulama ve sesle kontrol imkanı da sunan Dreame F9 robot süpürge, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor ve ev temizliğini kolaylaştıran bir yardımcı olarak öne çıkıyor.