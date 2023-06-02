6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelen Vivo V29 Lite 5G, ince çerçeveleri ve delikli ekran tasarımıyla da modern bir görünüm sergiliyor.

Bu yeni canavarın kalbinde Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi atıyor. Bu yonga seti 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Vivo V29 Lite 5G, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca Vivo, kullanıcılarına 8 GB ek sanal RAM imkanı da sunuyor. Bu özelliklerine ek olarak cihaz, iki büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

Kamera tarafında ise Vivo V29 Lite 5G, önde 16 Megapiksel selfie kamerası ve arkada OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel bokeh lens ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu ile geliyor.

Cihazın enerjisini 5,000 mAh kapasiteli bir pil sağlarken, bu pil 44W hızında hızlı şarj desteğine sahip.

Şimdi gelelim en önemli kısma: Vivo V29 Lite 5G'nin fiyatına. Bu teknoloji harikası, ön satışa sunuldu ve 15 Haziran'da resmi satışa çıkması bekleniyor. Vivo V29 Lite 5G'nin etiket fiyatı ise oldukça cazip: Sadece 386 dolar.

Sonuç olarak, Vivo V29 Lite 5G, sunduğu yüksek özellikler ve uygun fiyatı ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Bu yılın en popüler modellerinden biri olma potansiyeline sahip olan bu cihaz, özellikle fiyat-performans oranı arayan kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek olabilir.

Yenigün Haber Merkezi