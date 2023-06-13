Uygun Fiyatlı Canavarlar: GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro Tanıtıldı! Yerli üretici General Mobile, bugün iki yeni Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken özelliklere sahip. İşte yeni kulaklık modellerinin özellikleri ve fiyatı...

GM Pods 3 Pro, Qualcomm QCC3050 işlemcisi ve Snapdragon Sound desteğiyle üst düzey bir ses deneyimi sunuyor. 10mm LCP kaplama grafen sürücüleri sayesinde 24-bit/96kHz master kayıt seviyesinde ses kalitesi sağlayarak dinamik bir ses deneyimi sunuyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği, dört mikrofonu ve aptX Voice teknolojisi sayesinde net ve berrak sesli görüşmeler yapmanıza olanak tanırken, aptX Adaptive teknolojisiyle düşük gecikme, etkileyici senkronizasyon ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca IPX5 sertifikalı su geçirmezlik özelliğiyle ekstra koruma sağlıyor.

GM Pods 3 ise kompakt tasarımı ve hafifliğiyle öne çıkıyor. Dahili Bluetooth 5.3 çipi sayesinde yüksek bit hızlı ses iletimi sunarken, titan kaplaması ve dahili 13mm LCP-kompozit diyafram sürücüsüyle dengeli bir ses deneyimi sağlıyor. Tek bir şarjla 5.5 saat oynatma süresi sunarken, şarj kutusuyla ekstra 18.5 saatlik kullanım imkanı sağlıyor. IPX4 özelliğiyle ter ve suya dayanıklı olması da kullanıcılar için büyük avantaj.

GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro'nun fiyatları ise şu şekilde:

GM Pods 3: 799 TL

GM Pods 3 Pro: 1199 TL

Bu uygun fiyatlı ve özellikleriyle dikkat çeken kulaklık modelleri, kullanıcılara yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve dayanıklılık sunuyor.