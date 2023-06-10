Gerçek bir hikayeden esinlenilen, ONN Medya imzalı, yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu ve senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, merakla beklenen, ATV'de başlayacak olan Üvey Anne dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Peki, Üvey Anne nerede çekildi? Üvey Anne dizisinin konusu ne? Oyuncuları Kimler? Dizi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

Üvey Anne Dizisi Nerede Çekildi?

Üvey Anne dizisi Muğla'da çekiliyor. Daha sonra ise dizinin çekimleri İstanbul'da devam edecek.

Üvey Anne Dizinin Konusu Nedir?

Bir babanın çocuklarına olan bağlılığının işleneceği dizide, babanın duygusal yaşantısı ele alınacak.

Üvey Anne Dizisi Oyuncu Kadrosu

Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.