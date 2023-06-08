Teknokratlar kabinesi :
Sayın Tayyip Erdoğan'ı Yeniden Cumburbaşkanımız seçilmesinden dolayı tebrik ederim.Türk dünyasına ve Türk millletine hayırlı olsun.
* Sayın Cumhurbaşkanımız , yeni görevinde bakanlar kurulunun teknokrat ve ehli kişilerden seçmesi ,gösteriyor ki artık tam ustalık görevini ifa ediyor.
* Artık yepyeni bir sayfa açan ve Türkiye yüzyılı için umut vaad eden bir yaklaşımın ipuçlarını da vermiş oldu.
* Benim hiç kuşkum yok ki ; ekonomi 'de , güvenlikte , teknoloji de geri kalalım.
* Türk milleti cefakâr , vefakàr ve cesurdur. Öyle ki ; vatan topraklarından , bayrağından, milli duruşundan ödün vermez.
* Gözüme çarpan tanıdık sima'lardan ,Org. Yaşar Güler , Fahrettin Koca , Mehmet Şimşek , Hakan Fidan , değerlendirmesin de benim şahsi görüşüm mükemmel ve yerinde bir tercih.
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Devletimizi yönetenlere şu tavsiye de bulunmak isterim ;
Eğer yaptığın işi birilerine gösterip,"ne düşünüyorsun?" diye soracak olursan , seni üzmemek için muhtemelen"güzel " diyeceklerdir.
Bir dahaki sefere , doğru olup olmadığını sormak yerine,neyin yanlış olduğunu sor.
Duymak istediklerini söylemeyebilirler , ama gerçek düşüncelerini söyleme şansları yüksektir.
Gerçekler acıtır , ama uzun vadede , pohpohlamaktan iyidir.
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PARTİLER
Düzen partilerinde anarşistler , anarşide ise duzenciler görüldüğüne göre , yeni bir sınıflama öneriyorum : Herkes kendi yetilerinin partisine geçmeli.
Doğuştan yaratıcılar , tutucular ve yıkıcılar vardır.Her insan kendi gerçek partisine girmeli.
O parti , ne sözlerinin , ne de dileklerin partisi değil , varlığının etki ve tepki biçimlerinin partisidir.
Paul Valery
Saygı ve Sevgilerimle