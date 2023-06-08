Teknokratlar kabinesi :

Sayın Tayyip Erdoğan'ı Yeniden Cumburbaşkanımız seçilmesinden dolayı tebrik ederim.Türk dünyasına ve Türk millletine hayırlı olsun.

* Sayın Cumhurbaşkanımız , yeni görevinde bakanlar kurulunun teknokrat ve ehli kişilerden seçmesi ,gösteriyor ki artık tam ustalık görevini ifa ediyor.

* Artık yepyeni bir sayfa açan ve Türkiye yüzyılı için umut vaad eden bir yaklaşımın ipuçlarını da vermiş oldu.

* Benim hiç kuşkum yok ki ; ekonomi 'de , güvenlikte , teknoloji de geri kalalım.

* Türk milleti cefakâr , vefakàr ve cesurdur. Öyle ki ; vatan topraklarından , bayrağından, milli duruşundan ödün vermez.

* Gözüme çarpan tanıdık sima'lardan ,Org. Yaşar Güler , Fahrettin Koca , Mehmet Şimşek , Hakan Fidan , değerlendirmesin de benim şahsi görüşüm mükemmel ve yerinde bir tercih.

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Devletimizi yönetenlere şu tavsiye de bulunmak isterim ;

Eğer yaptığın işi birilerine gösterip,"ne düşünüyorsun?" diye soracak olursan , seni üzmemek için muhtemelen"güzel " diyeceklerdir.

Bir dahaki sefere , doğru olup olmadığını sormak yerine,neyin yanlış olduğunu sor.

Duymak istediklerini söylemeyebilirler , ama gerçek düşüncelerini söyleme şansları yüksektir.

Gerçekler acıtır , ama uzun vadede , pohpohlamaktan iyidir.

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PARTİLER

Düzen partilerinde anarşistler , anarşide ise duzenciler görüldüğüne göre , yeni bir sınıflama öneriyorum : Herkes kendi yetilerinin partisine geçmeli.

Doğuştan yaratıcılar , tutucular ve yıkıcılar vardır.Her insan kendi gerçek partisine girmeli.

O parti , ne sözlerinin , ne de dileklerin partisi değil , varlığının etki ve tepki biçimlerinin partisidir.

Paul Valery

Saygı ve Sevgilerimle