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Sergisi’nin açılışı, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sergide sanatçının İstanbul temalı eserleri sanatseverlerle buluştu. Açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci sergi hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etti:

“Evrim Sanat Galerisi, kış sezonuna usta sanatçı Bayram Muz’un İstanbul temalı sulu boya sergisine ev sahipliği yaparak başlıyor. Sanatçının yaşadığı şehrin izlerini yansıttığı birbirinden güzel sulu boya çalışmalarını ağırlamaktan onur duyuyoruz. Evrim Sanat Galerisi kış sezonundan birbirinden kıymetli sanatçıların kişisel ve karma sergilerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Evrim Sanat Galerisi’ne tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 19 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul

Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.