Küçükçekmeceli seyircilerle samimi ve keyifli bir söyleşi gerçekleştiren ikili, ‘kendine güven, öz saygı ve kişisel gelişim ve oyunculuk’ üzerine sohbet ederek, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Söyleşiye Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.

Güven Kıraç: Oyunculuğa çok inandım, yılmadım

Belirlenen bir hedef veya amaca ulaşmak için kararlı olmanın önemine dikkat çeken ünlü oyuncu Güven Kıraç, “Oyuncu olmak istiyordum konservatuar sınavlarında kalıyordum. Her defasında hayal kırıklığı ve üzüntü hissediyordum. Ben sınavları kaybettikçe senden oyuncu olmaz, dendi bana. Yılmadım. Tekrar, tekrar denedim. Benden oyuncu olması lazım diyordum, inanıyordum. Küskünlüğe, kırgınlığa düşmedim. 3. yıl kapıdan almasalar, bacadan gireceğimi anladılar. Oyunculuk isteyen gençlere, mümkünse becerebiliyorsanız konservatuar eğitimini alın derim. Bu mümkün değilse özgüven çok kıymetli bir şeydir. Vazgeçmezseniz elinizden kurtulmaz. Vazgeçmeyin. Kendinize inanın. Ben kendime inanmayı ve güvenmeyi hiçbir zaman bırakmadım” diye konuştu.

Sanatta torpil yeterli olmaz

Sanat alanında torpilin her daim yeterli olmayacağının altını çizen Güven Kıraç, “Her şeyde torpil olduğu gibi sanatta da torpil oluyor ama sahnede yalnızsınız. Tek başınasınız. Bir role girdiğinizde torpilinizin inanması size yetmez. Önce kendinize inanıp, sonra da izleyiciyi inandırabilmeniz lazım. Bir kral oynuyorsanız akli melekelerini yitirmişçesine kral olduğunuza inanmanız lazım. Aslına dönersek oyunculuk mesleğinin kökeninde de kendine inanmak yatıyor” dedi.

Erkan Can: Kendinize vakit ayırmak konusunda bencil olun

Usta oyuncu Erkan Can da söyleşide, gençlerin sorularını yanıtlayarak, önemli tavsiyelerde bulundu:

“Ne olmak istiyorum, diye sorun kendinize… Önce bundan emin olun. Bu konuyla ilgili yeteneğinize göre etrafınızdakiler size bir ışık verirler. Bunu keşfettiğinizde gelecek için bir plan yapmak gerekiyor. Bunun temeli de okumaktan geçiyor. Kendinizin öğretmeni olun. Kendinizi yetiştirin. Bu yol uzun aynı zamanda da çok kısa. Zamanı iyi kullanmanız gerekiyor. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Sokaklarda gezmek çok güzel ama onunda bir zamanı var. Onu da kısa tutmak lazım. Kendinize vakit ayırmak konusunda bencil olun. Şimdi yapmalısınız… Gençken yaptıklarınız ilerde aklınızda kalacak. Yaş ilerleyince okuduğunda aklında kalmıyor. Her şey gençken oluyor”

Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, konuklara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ