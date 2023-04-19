Geçtiğimiz yıllarda birçok badire atlatan usta oyuncu Ali Sürmeli sıkıntılı günlerini geride bırakarak işine yoğunlaşmış. Şimdilerde FOX TV'nin "Farah" adlı dizisinde oynayan başarılı oyuncu zor günleri geride bırakarak haftasonu güzel havayı fırsat bilerek sevgilisiyle köpeğini gezdirip stres attı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ali Sürmeli, Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli, yanındaki kadın arkadaşıyla birlikte el ele yürüyüş yaptı. Ali Sürmeli, 2020'de kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilip, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncu, toparlanma sürecinin ardından geçtiğimiz yıl Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli'nin (82) intihar haberiyle sarsılmıştı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sürmeli (64), Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli’nin yanındaki kadın arkadaşı dikkat çekti. Bir süre köpekleriyle yürüyüş yapan Ali Sürmeli ve gizemli sevgilisi daha sonra gözlerden kayboldular.