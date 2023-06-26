Kısa bir süre önce Bodrum’da kapılarını misafirlerine açan ve başında Kemal Üşenmez’in olduğu Aias Restaurant’ta sahne alan Cefi, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnede bir an olsun enerjisini düşürmeyerek muhteşem bir performans sergileyen Cefi, “Velihatı olduğum Fedon abiyle birlikte sezon boyunca aynı sahnede şarkılarımı söyleyeceğim için çok mutluyum. Yaz sezonu boyunca çırak ve usta aynı sahnede olacak bu benim için gurur verici” dedi. Öte yandan müziğin efsane isimlerinden Ferdi Özbeğen’i anmayı da unutmayan Cefi, “Bu işin duayeni Ferdi Özbeğen’di rahmetle anıyorum” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Cefi, alkışlar eşliğinde programını noktaladı.