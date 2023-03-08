Sektörün başarılı kadın liderlerinden Pınar Kuriş, şirketlerin yıl sonu cirolarına göre belirlenen listede üst üste 5. kez yer alma başarısı gösterdi.

‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su araştırması, iş dünyasındaki başarılı kadın liderleri desteklemek ve öne çıkarmak amacıyla Ekonomist Dergisi tarafından 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştiriliyor. Şirketlerin 2022 cirolarına göre gerçekleştirilen araştırmada bu yıl da yer alan Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, üst üste 5. kez listede yer alarak kadın liderlere ilham vermeye devam ediyor. Sağlık, Hayat Sigortacılığı ve Emeklilik alanında faaliyet gösteren Cigna 2022 yılında 2 milyar 361 milyon TL ciro üretirken, sigorta sektöründe kadın istihdamı ve kadın yönetici oranlarıyla fark yaratıyor.

Bir kadın lider olarak, iş dünyasındaki kadının gücünü görünür kılmayı hedefleyen önemli endekslerden biri olan “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırmasında yer almanın gurur verici olduğundan bahseden Pınar Kuriş, “Toplumsal cinsiyet eşitliği; istenilen refah düzeyine ulaşmak, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Bu farkındalıkla biz de Cigna olarak, yüksek kadın istihdamı ve kadın yönetici oranlarımızla sigorta sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz. Bugün kadın çalışan sayımız 454 ile toplam çalışan sayısının %67’sini oluştururken, yönetici pozisyonundaki kadın çalışan oranımız ise %51 ve yıldan yıla artıyor. Bu oranların hem sektörde hem de tüm iş dünyasında artması için tüm kadın çalışanlarımızın yanı sıra toplumda ulaşabildiğimiz kadar çok kadını desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ