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Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Aile toplumunun temelidir" yazısı yer aldı.

İstanbul'un selatin camileri arasında bulunan Üsküdar 'daki Valide-i Cedid Camisi 'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyalar yerleştirildi.

Ramazana özel mahyalar, İstanbul'da Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eminönü Yeni Cami'ye asıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği, günümüzde de sürdürülüyor.