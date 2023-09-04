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İmza attığı etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un çekim merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi bu kapsamda klasik otomobil tutkunlarını Harem meydanında buluşturdu. İstanbul’un dört bir yanından klasik otomobiller ve otomobil tutkunları öğle saatlerinde Harem’de bir araya geldi. Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı. Vatandaşlar çocukları ile birlikte klasik otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Bir döneme damga vuran klasik otomobiller Üsküdar Harem Meydanı’nda bir araya geldi. Klasik otomobil şöleninin sunulduğu etkinliğe klasik otomobil tutkunları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe çocukları ile birlikte katılan ziyaretçiler klasik otomobillerin direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı. Daha sonra meydanda toplanan klasik otomobiller konvoy halinde Üsküdar’ın cadde ve sokaklarında tur attı. Üsküdar meydanına nostaljik bir tur gerçekleştiren klasik otomobil sürücüleri daha sonra yeniden Harem’e geri döndü.

Türkmen: "Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz"

Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı.

Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar Harem’de çok özel bir günü yaşıyoruz. Zannediyorum bu güne kadar böyle bir böyle bir organizasyon olmadı. Klasik otomobiller, klasik Mercedes’ler hepimizin hülyasını, hayalini süsleyen Mercedes’ler. Tabi bunların her biri ayrı bir değer, ayrı bir tarih, ayrı bir hatıra. Burada birçok klasik otomobil modelleri bulunuyor. Her biri dönemini, tarihini yansıtan birer hazine aslında.. Adeta bu bir yaza veda buluşması. Sağ olsunlar klasik otomobil tutkunu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar Belediyemiz burada haremde bir etkinlik yapalım istedik. Burada Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir köşesinden dostlarımız var. Dolayısıyla İstanbul’da Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz” dedi.

Üsküdar meydanını turlayan klasik otomobiller ve otomobil tutkunları daha sonra yeniden Harem meydanında buluşarak hep birlikte sinema gösterimini izlediler.