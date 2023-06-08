T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/745 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/745 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1083 Ada, 68 Parsel Sayılı, 41.356,83 m² arsa alanlı, Üç Bloktan Oluşan Betonarme Karkas Bina vevasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 859/1921318 arsa paylıB Blok, 9.kat, 125no'lu Konut niteliklibağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi satılacaktır.

Tapu Kaydı Beyanlar Hanesinde;

yönetim Planı: 27/01/2015

aktaş Elektrik A.ş Lehine 99 Yıllığına 1.tlden Kira Şerhi 21/02/1997 Yev.: 844

0,01 Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. (10610 Numaralı T.m Ve Kablo Geçiş Yeri Olarak Tedaş Lehine Beyan Mevcuttur.

Konumu: Acıbadem Mahallesi; kuzeyde Küçük Çamlıca Mahallesi, batıda Altunizade Mahallesi, doğuda Ünalan Mahallesi, güneyde ve batıda Kadıköy İlçesi arasında yer alan Üsküdar İlçesi'nin, ticaretin ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir mahallesidir. Değerleme konusu taşınmaza Altunizade-Hasanpaşa istikametinde 0-1 karayolu üzerinde ilerlerken Uzunçayır köprülü kavşağına gelindiğinde, sağ kolda yer alan tali yol üzerinden D-100 karayoluna sapılarak ulaşılır. Konu taşınmaz sağ tarafta yer alan Çeçen Sokak, Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Almond Hill Evleri yolu arasında kalan bölgede köşe konumda yer almaktadır. Konu taşınmaza yakın konumda yer alan referans niteliğindeki konut fonksiyonlu sitelerden bazıları ise Almond Hill Evleri, Arte Verde Sitesi, İşbankası Blokları, Hukukçular Sitesi, Marmara Sitesi, Simgekent Blokları' dır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Üsküdar İlçesi,Bulgurlu Mahallesi, 1083 Ada, 68 parsel)

Yapı Ruhsatı: 03/05/2010 tarihli C:5, S:2 sayılı yeni yapı ruhsatı, 14/02/2014 tarihli C:2 S:19/1 sayılı tadilat ruhsatı görülmüştür.

Mimari Proje: 12/02/2014 tarih 2013/5129 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Üsküdar Belediye İmar Müdürlüğünden temin edilmiş olup, konum teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: 26.03.2014 tarih ve 1464 sayılı yapı kullanma izin belgesi görülmüştür.

Toplam 182.000 m2 alan üzerine kurulan Akasya Acıbadem'in Akasya Koru ve Akasya Göl etaplarından biri 39, diğeri 36 katlı birer kule ve 4 ila 9 katlı yatay bloklardan oluşmaktadır. Akasya Kent etabı ise 39 katlı Residence Tower (25 katı home-office, son 6 kat Penthouse daire) ve 16 katlı Residence Terrace bloklarından oluşmaktadır. Projede toplam 1.583 konut ve 85.000 m2'likalışveriş merkezi bulunmaktadır. Akasya Acıbadem'de tüm etapların ortasında yer alan 58.000 m2 yeşil alan, 7.500 m2 gölet alanı, 26.000 m2 Central Park ve Türkiye'nin ilk kumsallı havuzu bulunmaktadır. Akasya Acıbadem Sitesi'nde; açık ve kapalı otopark, güvenlik, açık ve kapalı yüzme havuzu, spor salonu, spor sahaları, çocuk parkları mevcuttur. Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1083 Ada, 68 Parsel üzerinde yer alan 'Akasya Kent Etabı'nda yer alan toplam üç adet bloktan ' BBlok Zemin Kat +15 Normal Kat ve Çatı katından oluşmakta olup, Zemin katında 14 adet ofis , normal katlarda ise farklı tiplerde olmak üzere toplam 213 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi AVM 0,00 kotundan doğu cepheden verilmiştir. Betonarme yapı tarzında VA yapı sınıfında, lüks niteliktedir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok, 9. Kat, 125 Nolu Bağımsız Bölüm)

Taşınmaz B2 Blok girişine göre sol ön cephede, 9.katta kalmaktadır. Taşınmaz 2 yatak odası, Salon+Açık Mutfak, 2 adet banyo(1adet Ebeveyn Banyosu), Antre ve Kat bahçesi alanlarından oluşmaktadır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 70m2+10m2 kat bahçesi, brüt kullanım alanı 80m2+10m2 Kat bahçesi.

Adresi : Acıbadem Mahallesi, Akasya Sitesi, Kent Etabı, No:25B, B2 Giriş, 9.Kat, D:125 Üsküdar / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 41.356,83 m2

Arsa Payı : 859/1921318

İmar Durumu: Üsküdar Belediyesi 03.06.2022 tarihli yazısında imar durum bilgisi, Acıbadem (Eski Bulgurlu) Mahallesi, 73 Pafta, 1083 Ada, 68 Parsel;18.03.1991 t.t.'li 1/1000 ölçekli 'Altunizade Bölgesi Uygulama İmar Planı'nın 07.08.2006 t.t.'li 1/5000 ölçekli plan tadilatında ve 15.09.2008 t.t.'li 1/1000 ölçekli plan tadilatında ve 17.01.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli plan tadilatında ve 15.10.2021 t.t.'li 1/1000 ölçekli plan tadilatında; ; kısmen KAKS:2,00 yapılanma koşullarında, H:serbest irtifada, ayrık nizam ile avan proje uygulaması yapılacak 'Ticaret+Turizm' alanında, kısmen rekreasyon alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmaktadır. Ayrıca 1083 ada, 68 parsel Kadıköy-Kartal Metro Hattı güzergahında kaldığından, ilgili kurumdan görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 13:30

28/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.