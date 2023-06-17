Üsküdar gezilecek yerler listesi hazırladık. Boğaz kıyısında yer alan güzel ilçede harika saraylar, korular, doğal güzellikler ve müzeler sizleri bekliyor. Peki İstanbul Üsküdar'da gezilecek yerler hangileri? Üsküdar'da gezilecek tarihi yerler, Üsküdar taraflarında gezilecek yerler ve doğal güzelliklere göz atmak istiyoruz.

Üsküdar'da Gezilecek Yerler Listesi

İstanbul'un güzide ilçelerinden birisidir Üsküdar. İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alır. Eşsiz boğaz manzarası ile bilinen Üsküdarda gezilecek güzel yerler listesi epey uzundur. Size Üsküdar taraflarında gezilecek yerler listesi hazırladık.

Üsküdar civarlarında Kız Kulesi, Çamlıca Tepesi, Beylerbeyi Sarayı, Fethi Paşa Korusu, Selimiye Kışlası, Mihrimah Sultan Camii, Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, Kuzguncuk Sahili gibi gezilecek yerler çok merak ediliyor. Ayrıca Üsküdar'da gidilecek mekanlar da çok aranılıyor. Kimileri Üsküdarda sevgiliyle gezilecek yerler ararken kimi aileler de Üsküdarda çocuklarla gezilecek güzel yerler bakıyorlar.

İstanbul Üsküdar gezilecek yerler: Üsküdar'da Gezilecek 10 Yer

Üsküdar tarafında gezilecek yerler listemiz başlıyor. Size liste halinde Üsküdar'ın gezilecek yerleri hakkında bilgi vereceğiz.

Kız Kulesi

2 yıllık bir aranın ardından restorasyon çalışmaları sona erdi. Kız Kulesi yeniden karşımıza çıktı. Şimdi akşam saat 22:00'de ışık gösterileri ile halkı selamlıyor. M.Ö. 410 yılında kulenin bulunduğu adacıkta bir gümrük kontrol noktası inşa edildiği biliniyor. 12. yüzyılda ise buraya bir savunma kulesi inşa edilmiş. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra burada bir kale inşa ettirmiş.

Kaleye sonradan deniz feneri eklenmiş, ondan sonra adı kale değil kule olarak anılmaya başlanmış. Kule bazı zaman deniz feneri, bazen radar hizmetinde kullanılmış. Bugün ise İstanbul'un simgelerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Kız Kulesi'nin bir sürü efsanesi var. Siz de tekneyle burayı ziyaret edebilirsiniz. Veya Salacak Sahili'nden Kız Kulesi manzarasını doyasıyla seyredebilirsiniz.

Çamlıca Tepesi

Çamlıca Camii 63 bin kişilik devasa bir cami. 7 katlı inşa edilen caminin 6 minaresi bulunuyor. Burada bir de ücretsiz gezebileceğiniz İslam Medeniyetleri Müzesi bulunuyor.

Beylerbeyi Sarayı

Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılar Beylerbeyi Sarayı, Üsküdar'da gezilebilecek en güzel tarihi mekanlardan birisi. Burayı pazartesi hariç diğer günler 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücreti, ulaşım bilgileri ve sarayın tarihi gibi bilgileri merak ederseniz:

Bkz: Beylerbeyi Sarayı hakkında bilgi

Fethi Paşa Korusu

16 dönümlük bir tepede harika boğaz manzarasına sahip bu koru, çok sevilen bir yer. Uzun süre bakımsız kalan koru belediye tarafından restore edildi. Burada belediye tarafından işletilen sosyal tesisler de bulunuyor. Fethi Paşa Korusu'nun karşısında Sarayburnu'ndan Ortaköy'e kadar muhteşem boğaz manzarası bulunuyor.

Selimiye Kışlası

III. Selim Dönemi’nde yapılan kışla daha sonra Yeniçeri İsyanı sonrasında yıkıldı. Daha sonra II. Mahmud devrinde kâgir olarak yeniden inşa edildi. Selimiye Kışlası günümüzde 1. Ordu Komutanlığı merkez binası olarak kullanılmaktadır. Burada Florence Nightingale Müzesi de yer alıyor.

Selimiye Kışlası'nı gezmeniz için iki gün öncesinden izin almanız gerekiyor. 1. Ordu Komutanlığı'na iki gün önceden kimlik fotokopisi ve gezi saatlerini bildiren bir faks çekmeniz gerekiyor. Çünkü burası orduya ait ve aktif olarak kullanılıyor.

Mihrimah Sultan Camii

Mimar Sinan'ın nadide eserlerinden birisi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına 1546-1548 yılları arasında yaptırılmış.

Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi

3000 farklı uçurtmanın sergilendiği Uçurtma Müzesi, çocuklar ile gidilebilecek en güzel yerlerden birisi sayılabilir. Uçurma Müzesi giriş ücreti ne kadar diyenlere belirtelim: Uçurtma Müzesi ücretsiz. Burası Üsküdar Marmaray durağına yürüme mesafesinde kalıyor. Burada pek çok farklı kültürden uçurtmalara bakıp çıkabilirsiniz. Ama gerçekten keyif almak isterseniz, bir uçurtma atölyesine katılın ve burada uçurtma yapmayı deneyim.

Kuzguncuk Sahili

Anadolu Yakası'nda boğaz keyfini çıkarmak için en güzel sahillerden birisi. Yeşilçam filmlerinin çekildiği pek çok yeri buralarda anımsayacaksınız. Perihan Abla, Ekmek Teknesi, Hayat Bilgisi, Bir Dilim Aşk, Kara Sevda, No:309 ve Akıncı gibi diziler burada çekildi. Fotoğraf meraklıları için Kuzguncuk çok sevilen bir yer.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

Ana Tank, Ormanlar, Nehirler ve Şelelaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ve Hayal Adası gibi bölümleri var. Rakun, mirket, uçan sincap, su samurları gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Burası her gün 10:00–21:15 arası açık. Çocuk bileti 155 TL, yetişkin bileti 170 TL, 0-3 yaş ücretsiz. Adres: Libadiye Cad. No:82/F Emaar AVM -2 Katı, Üsküdar

Adile Sultan Kasrı (Hababam Sınıfı)

Hababam Sınıfı'nın ilk filmi bu muhteşem binada çekilmişti. Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile sultan için yaptırıldı. Adile Sultan Kasrı'na giriş ücretsiz. Ama Hababam Sınıfı için bir odası müze için ayrılmış. Bu müzeyi ziyaret etmek isteyenlerden 10 TL ücret alınıyor. 11 T otobüs ve M4 metro ile buraya gelmeniz mümkün.

Üsküdar'da gezilecek tarihi yerler

Kız Kulesi

Beylerbeyi Sarayı

Fethi Paşa Korusu

Selimiye Kışlası

Mihrimah Sultan Camii

Üsküdar sahil gezilecek yerler

Size Üsküdar sahilde gezilecek yerler listesini de hazırlamaya çalıştık. Üsküdar'da gezilecek güzel yerler arasında sahildeki yapılara da göz atmanızı öneririz. Üsküdar sahili restoranları, parkları ve tarihi yerleri ile ünlü. Üsküdar sahilinde öncelikle Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil merak edilir. Buranın adı Salacak Sahili. Bir diğer popüler sahil ise Kuzguncuk Sahili.

Üsküdar çarşı gezilecek yerler

Peki Üsküdar'da çarşı veya AVM var mı diye merak edenlere belirtelim. Üsküdar Kapalı Çarşı ve Üsküdar Mimar Sinan Çarşısı burada gezilebilecek çarşılar. Emaar Square AVM, Capitol ve Metropol İstanbul buraya çok yakın. Bkz: İstanbul Anadolu Yakası AVM listesi

Üsküdar gezilecek yerler parklar

Acaba Üsküdarda gezilecek doğal yerler arasında hangi parklar var? Üsküdar parkları arasında en popülerleri şunlar: Fethi Paşa Korusu, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Büyük Çamlıca Korusu...

Üsküdar'da gezilecek sokaklar ve nostaljik yerler

Kuzguncuk Sahili, Yeşilçam esintileri ve harika binalar ile dolu. Harika boğaz manzarası ile pek çok mekan da sizi bekliyor. Salacak Sahili ve Kız Kulesi, Kurtlar Vadisi'nde Polat ve Elif'in buluşma yeriydi, hala da çok popüler bir buluşma yeri.

ANADOLU YAKASI GEZİLECEK YERLER (DOĞA GÜZELLİKLERİ)

ANADOLU YAKASI GEZİLECEK MÜZELER VE SARAYLAR

Kaynak: HABER MERKEZİ