Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik psikolojik destek buluşması gerçekleştirildi. Aileler Üniversitede Projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy ve Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, depremzede ailelerle sohbet etti. Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü ise çocuklara oyun terapiyle destek verdi.

Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Üsküdar Belediyesi ve NPİSTANBUL Hastanesi uzmanları tarafından depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik psikolojik destek buluşması düzenlendi. Uzmanlar, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afetzede ailelerle ve ailelerin çocuklarıyla buluştu.

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi iş birliğinde hayata geçirilen Aileler Üniversitede Projesi’nin sürdürülebilirliği ve toplumsal katkısı kapsamında düzenlenen programda NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy ve Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, çoğunluğu Hatay ve Kahramanmaraş’tan gelen afetzede ailelerle sohbet etti.

Zorluklar paylaşılarak aşılmalı

Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, yaşanan afetin ve yarattığı travmanın büyüklüğüne değinerek içinden geçtiğimiz zorlu sürecin bıraktığı izlere değindi. Bu sürecin önce aile içinde, ardından da toplum içerisinde sağlanacak birlik ve beraberlikle aşılacağını kaydeden Demirsoy, bu süreçte duyguları yaşamaktan çekinilmemesi gerektiğini, bu duyguların gayet normal olduğunu ve hissedilen duyguların ifade edilerek paylaşılmasının sürecin daha sağlıklı bir şekilde aşılmasında yararı olacağını kaydetti.

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın da içinden geçilen zorlu süreçte yapılması gerekenlere işaret etti. Taşkın, travmayla yaşamak ve kayıpların ardından yas süreci hakkında bilgi verdi. Taşkın, stres anında nefes egzersizlerini de uygulamalı olarak gösterdi.

İki saat süren programda uzmanlar, depremzede ailelerin pozitif iyi oluşlarına katkı sağladı. Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü ise çocuklara oyun terapiyle destek verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi