Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/276 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/276 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 345 Ada, 4 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Taşınmazın binasının yeni yapıldığı ve binanın yönetim planına göre 07/03/2021 tarihinde tamamlandığı tespit edilmiştir. salon ve odalarda laminat parke, ıslak zeminlerde ise kaliteli seramik kullanıldığı, banyo ve wc de tavana kadar seramik yapıldığı, diğer duvarlarda su bazlı boya yapıldığı tespit edilmiştir. dış kapı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, dairede görüntülü diafon bulunduğu, açık mutfak olduğu, mutfakta ankastre fırın, ocak ve davlumbaz monte edildiği, pencere doğramalarının dış cepheden renkil içerden beyaz görünülmü pvc doğrama olduğu tespit edilmiştir. hiç kullanılmamış sıfır boş daire olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, İhsaniye Mah., Neyzen Başı Halil Can Sok., No:4/8 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 70 m2

Arsa Payı : 160/1720

İmar Durumu : 09/09/2006 t.t.'li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında 15/10/2021 t.t.'li plan değişikliğinde; H:12,50 m (4 kat) irtifada blok nizam yapılanma ile konut alanında kalmaktadır. Üsküdar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün 26/02/2020 tarihli imar durum belgesi Üsküdar Merkez Bölgesi uygulama imar planına göre bina derinliği:12,00 m, bina yüksekliği:12,50 m olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.300.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:20

06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.