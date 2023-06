Üsküdar Belediyesi'nin, "Yaza merhaba" etkinliği kapsamında düzenlenen konsere 100 bin kişi akın etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde Manga , Köfn ve Hey Douglas gibi sevilen grupların sahne aldığı Harem meydanındaki etkinliğe Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından on binlerce genç akın etti.

SAHNEYE DENİZDEN ULAŞABİLDİLER

Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Harem'e giden yollarda yoğunluk oluşurken konsere karadan ulaşamayan Manga'nın solisti Ferman Akgül ve grubun diğer üyeleri deniz yoluyla konser alanına gelebildi. Büyük bir çoşkuyla karşılanan Manga grubu güzel bir İstanbul akşamında on binlere müzik dolu anlar yaşattı.

MANGA GENÇLERİ COŞTURDU

Manga grubu, Dursun Zaman, Cevapsız Sorular, Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Bir Kadın Çizeceksin, Yine Yeni Yeniden, We Could Be The Same, Beni Benimle Bırak, Alışırım Gözlerimi Kapamaya, Yad Eller, Bitti Rüya, Fly To Stay Alive, Hint Kumaşı, Işıkları Söndürseler Bile, Hayat Bu İşte, Her Aşk Ölümü Tadacak, Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile, El Amani, Hepsi Bir Nefes gibi birbirinden güzel şarkılarını ardı ardına söylediler. Yazın coşkusunu Üsküdar'da yaşamak için Harem meydanını dolduran yaklaşık 100 bin kişi sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

KÖFN VE HEY! DOUGLAS’DA SAHNEDEYDİ

Harem meydanında toplanan gençleri coşturan diğer gruplar ise son yılların gözde grubu Köfn ve Hey! Douglas oldu. Köfn grubunun dillerden düşmeyen şarkıları, “Bi' Tek Ben Anlarım, Al Aramızdan, Güneşe Dokundum, EL, Taş Kalbinin Çöllerinde, Olan Olmuş, Ben Seni Arayamam, Bul Beni” Harem meydanından İstanbul’u yankılandı.

Hey ! Douglas grubunun seslendirdiği “Ayva Çiçek Açmış, Duruyor Dünya, Deterjan, Leylim Leylim, Ölem Ben, Eşkıya, Dansa Davet, Şaka Muka ve Akrep” isimli şarkıları da yine gençleri coşturmaya yetti.

"YAZ ÜSKÜDAR'DA ÇOK GÜZEL GEÇECEK"

Dev konser arasında 100 bina yakın gence seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “bu akşam hepisiniz muhteşemsiniz” dedi. Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, YKS öncesi son haftasonu bir konser olsa ne güzel olur dediler, yaptık! Harem'de 100 bin genç, Manga ve Köfn ile 'İyi ki Üsküdar var' dediler! Sizi çok seviyoruz. Gençler bizim için çok önemli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler için ne yapsak yine de az. Üsküdar'da muazzam bir konser sezonu sizi bekliyor. Dopdolu bir sezona başlıyoruz.. İstanbullular bizi izlemeye devam etsin. Çünkü çok güzel bir sezon hepimizi bekliyor. Unutmayın, yaz Üsküdar'da çok güzel geçecek."