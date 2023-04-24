İmamoğlu, paylaşımında Üsküdar Sahil'deki işgal edilmiş alanların önceki hali ve temizlenmesi sonrası nasıl görüneceğine dair fotoğraflar kullanarak "Böyleydi, böyle olacak" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü ve olumlu tepkiler aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda Üsküdar Sahil'de çalışmalarına başladı ve işgal edilmiş alanları temizlemeye yönelik adımlar attı. Bu kapsamda, sahil şeridindeki izinsiz yapılaşma ve kaçak işletmelerin kaldırılması planlandı.

Başkan İmamoğlu, daha önce de İstanbul'un yeşil alanları ve kıyı bölgelerinde benzer çalışmalar yaparak kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirdi. Üsküdar Sahil'deki işgal edilmiş alanların temizlenmesi projesi de bu vizyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Üsküdar Sahil'in yeniden düzenlenmesi ile İstanbulluların deniz kenarında daha keyifli zaman geçirebileceği, rahat ve güvenli alanlar oluşturulması hedefleniyor. Başkan İmamoğlu'nun bu girişimi, İstanbul'un sosyal yaşamına ve kent estetiğine katkı sağlaması açısından önemli olarak değerlendiriliyor.

YENİGÜN HABER AJANSI