İlki 2021 yılında engellilere akülü araba almak için düzenlenen İyilik Müzayedesi’nin ikincisi bu kez büyük deprem felaketinde yaraların bir nebze olsun sarılabilmesi için gerçekleştirildi. Üsküdar Nevmekan Sahil’de yapılan İyilik Müzayedesi’nde Koleksiyoner Yusuf İyilik’in bağışladığı onlarca eser ünlü şef Ömür Akkor’un sunumuyla gerçekleşti. Geceye İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da eşi Reyyan Erdoğan’la birlikte katıldı. İyilik gecesinde Üsküdar ve İstanbul’da ikamet eden çok sayıda hayırsever iş insanı depremzedelere yardım için adeta birbirleriyle yarıştılar. 98 eserin satışa sunulduğu gecenin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen deprem bölgesine yardımların uzun bir süre daha devam etmesi gerektiğini, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söyledi: “En önemli, en anlamlı davetlerimizden birisidir bu akşam gerçekleştirdiğimiz İyilik gecemiz. İnsanoğlu yardım etmeyi sever ama hiç tanımadığınız zorda kalmışlara, darda kalmışlara yardım etmek zannediyorum en anlamlısı ve en önemlisidir. Daha önce sizlerin de katıldığı gece ile yine bir iyilik müzayedesi düzenlemiş ve 360 adet yürüme engeli olan vatandaşımıza için akülü araba almıştık. Bugün de burada çok ağır bir felaketin yaralarının sarılması maksadıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zaten 6 Şubat’tan itibaren bu acı tabloyu hepimiz takip ediyoruz. Yeryüzünde böyle ağır bir deprem olmamış. Böyle ağır bir tablo var. Bu ağır tabloyu devlet millet hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Ölen vatandaşlarımızı geri getirmek elbette ki mümkün değil. Ancak yaraları sarmak mümkün.. İşte bu yaraları sarmak ta hepimize düşüyor. Üsküdar belediyesi olarak depremin daha ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik. Bir takım çalışmalar yaptık, yapıyoruz. İlk anlarda arama kurtarma ekiplerimizle şimdi de çadır kent, konteyner kent kurma, sıcak yemek dağıtımı ve İstanbul’a gelen depremzede kardeşlerimize ev ve barınma sağlama ve ihtiyaçlarını gidermeye kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bu yarayı kendi ölçeğimizde sarmaya çalışıyoruz.”Hilmi Türkmen depremin tüm ülkeyi etkilediğini belirterek şöyle konuştu: “Depremden 13-14 milyon insan doğrudan etkilendi. Aslında bütün ülke olarak hepimiz etkilendik. Hepimiz bu ağır travmayı yaşıyoruz. Bu yarayı ancak hep birlikte top yekûn seferberlik halinde olursak toparlayabiliriz. Yoksa oradaki vatandaşlarımızın ağır yükün altından kalkabilmesi mümkün değil. Yardım anlamında inanılmaz bir yarış oldu, oluyor. Herkes ‘acaba ben neler yapabilirim’ diye adeta koşturuyor. Bu ülkemiz için bir gurur vesilesi. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın ilk gündemi vatandaşlarımızın kurtarılması, yardımlar ve yaraların sarılması olmuştur. Biz de Üsküdar belediyesi olarak elbette bir takım çalışmalar yapıyoruz. Sizler de zaten hep işin içindesiniz yardımlarınız ve her türlü desteğinizle. Şimdi de burada değerli Koleksiyoner Yusuf İyilik beyefendinin bağışladığı belirli sayıda eser sizlere sunulacak. Toplanan geliri depremzede kardeşlerimize konteyner kurmak için kullanacağız.” Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen deprem bölgesine yardımların önümüzdeki dönemde de devam etmesi gerektiğini vurguladı: “Bir konteynerin maliyeti minimum 100 bin tl. Üsküdar Belediyesi olarak İskenderun'da 500 konteyner, Adıyaman’da 200 Kırgız çadırı kurmaya çalışıyoruz. Ramazan da geldi inşallah her iki alanda da depremzede vatandaşlarımızı konteyner kent ve Kırgız çadırlarımızda misafir etmeye başlayacağız. Deprem bölgesinde günde 8-10 bin kişiye üç çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu yemeklerin günlük maliyeti bize 1 milyon lira. Bu oralarda hayat normale dönünceye kadar devam edecek. Biz oralarda olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde konutları teslis etme sözü verdi. Bizler de buna göre en az bir yıl daha bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam etmeliyiz. Büyük bir mutfağa dönüştürdüğümüz bir TIR'ımız var bölgede. Ramazan boyunca depremi yaşayan tüm il ve ilçelerimizi tek tek dolaşıp vatandaşlarımıza orada iftar yemeklerimizle sıcak yemek sağlayacağız. Ramazan boyunca Üsküdar'da iftar programı yapmayacağız. Sadece İstanbul'a ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize bir toplu iftar yapacağız. İlçemizde 7500 kadar depremzedemiz var onlara da ilgimizi göstermek zorundayız. Dolayısıyla işimiz biraz fazla, yükümüz ağır. İşte bu ağır yükümüze bir el vermeye dolayısıyla depremzedelere destek vermeye yardımcı olmaya sizleri davet ediyoruz. “Yardım gecesine katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında herkesin imkânları ölçüsünde yardımlarını yıl boyunca sürdürmesi gerektiğini ifade etti: “Gerçek bir devlet-millet dayanışması ile sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, kurumlarımız, gönüllülerimiz insanüstü gayretle orada yatıp kalkarak oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere ellerinden geleni yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Bundan sonra önemli olan o insanlarımızın ihtiyaçları bitip normal hayatlarına dönene kadar yardım ve destekleri sürdürmek. Onun için de gerçekten yaşananları unutmamak lazım. İlk günün ilk haftanın üzerimizdeki etkilerini bir düşünün. Ama insanoğlu unutmaya yatkın. Belli bir süre sonra aynı hassasiyetin erozyona uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla eminim ki bu akşam buraya katılan herkes deprem yardımlarını göndermiştir. Ama bunu birinci ayın yardımı olarak göreceğiz. Şimdi ikinci ayın yardımı sonra 3. ayın yardımı olarak düşüneceğiz. Ve bu bir yıl iki yıl da olsa sürdüreceğiz. Devletimiz tabi ki tüm imkânlarını seferber ediyor, her türlü desteği yapıyor ancak 100 milyar dolarlık bir yıkımdan söz ediyoruz. Hiç kimsenin ‘ben bir kere yardım yaptım’ dememesi gerekiyor. Bu ramazanda da ailelerinizle, yakınlarınızla iftarınızı yaparken bir iftarın, sahurun 100 lira olduğunu unutmayın. 1 milyon kişinin iftar yaptığını düşünürseniz bu günde 100 milyon lira yapıyor. 30 günle çaparsanız 3 milyar lirayı buluyor. Sadece 1 milyon insanın ramazandaki iftar sahur gideri bu kadar. İşte sizler de ramazanda iftarınızı yaparken bir de depremzedeyi düşünün mesela. Yardımlarımızı yıl boyunca sürdürebilirsek ben inanıyorum ki o insanlarımızın yaraları sarılmış, normal hayatlarına dönmüş hale gelmiş olacaklardır. Elbette devletimiz ve yardım eden herkesle birlikte bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha emniyetli koşullarda yaşamalarını hep birlikte sağlamış olacağız.” İyilik müzayedesi gecesinde toplanan 15 milyon TL, depremzedelere konteyner kurmak amacıyla kullanılacak.