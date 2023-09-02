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Unutulmuş tarihi mekanları gençler için kültür-sanat merkezlerine dönüştüren ve imzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, İcadiye Dağ Hamamı olarak bilinen ve metruk halde bulunan yaklaşık 170 yıllık tarihi binayı aslına uygun restore ederek İstanbulluların kullanımına açtı. Üsküdar Belediyesi’nin bir kültür sanat platformu olarak Türkiye’ye kazandırdığı Nevmekân markasının dördüncü halkası olan Nevmekan Kuzguncuk’un açılışı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda siyasi ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kitapla tarihin buluştuğu Nevmekan Kuzguncuk’un açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ‘’Gerçekten de böylesi değerli bir eserin günümüze kazandırılmasına şahitlik etmek her şeyden önce bir Üsküdarlı, bir Kuzguncuklu olarak benim için de büyük bir mutluluk vesilesi. Bu kıymetli eser 1854 senesinde Şeyhülislam Ahmet Arif Hikmet tarafından hamam olarak yaptırıldı. Esas olarak Arif Hikmet Efendi’nin Medine'deki kütüphaneyi finanse etmek üzere kurdurduğu bir hamam ve bugün yeniden kütüphaneye hüviyetine kavuşuyor. O gün bir kütüphaneyi finanse etmek için kurulan bu yapı, bugün bizatihi kendisi bir kütüphane kimliğiyle varlık gösteriyor. Gerçekten bu son derece kıymetli bir tevafuk ve buna gerçekten şahitlik etmek çok kıymetli’’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendi kütüphanesinden iki kitap hediye etti

Nevmekan Kuzguncuk’un kütüphanesine Arif Hikmet Efendi’nin kendi kütüphanesinde bulunan iki eserini hediye eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Madem bir kütüphane açıyoruz. Ben de bu vesileyle şahsi kütüphanemden çok kıymetli iki eser getirdim yanımda. Bu iki eser Şeyhülislam Ahmet Arif Hikmet Bey’e ait. Bir tanesi Divan’ı; Arapça, Türkçe ve Farsça şiirlerini ihtiva eden çok kıymetli bir eser. Gerçekten bu kütüphaneye yaraşır dedim ve bu eseri takdim etmek istedim. Diğeri de yine Arif Hikmet Bey’in ‘el-Ahkâmü’l-mer’iyye fi’l-arâzi’l-emîriyye’ eseri. Bu da aynı şekilde kütüphanemizin en önemli eserlerinden olacaktır diye ümit ediyorum. Tabii çok kıymetli vazifeler ifa etmiş, çok kıymetli bir isim. Medine'de kurduğu kütüphane bugün hala kendi ismiyle yaşamaya devam ediyor. Bugün de kıymetli Başkanımızın çabalarıyla yaşamaya devam edecek.’’

Tarihe sahip çıktıkça toplumsal hafızanın güçleneceğinin altını çizen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ‘’Biz bugün tarihimizdeki derinliği ve zenginliği sahiplenerek dünyada yerimizi daha da güçlendirmekte, daha da güçlü bir varlık göstermekteyiz. Türkiye bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha öz güvenli, daha iddialı bir şekilde varlık gösteriliyorsa her şeyden önce tarihine, tarihsel derinliğine sahip çıkmasıyla ilgilidir’’ diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Beşinci Nevmekan Kandilli için gün sayıyoruz

On yıla yayılan çok sıkı ve özverili bir çalışmayla Üsküdar’ın nüfus başına düşen kültür merkezi, spor salonları, yüzme havuzları, kütüphane ve tiyatro sahneleri açısından Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘’Üsküdarımızın gözbebekleri olan Nevmekânların dördüncüsüne, Nevmekân Kuzguncuk’un açılışına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi, bundan birkaç yıl önce Cumhurbaşkanımız Millet Kıraathanesi fikri ile önümüzü açtığında hemen kollarımızı sıvamış ve imkanlarımızı seferber etmiştik. Milletimizin beklentilerine ve özellikle gençlerin taleplerine tercüman olan Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kısa sürede güzel ve işlevsel yapılara imza attık. Nevmekân markası böyle doğdu ve büyüdü. 2016’da Bağlarbaşı’ndaki eski İETT garajını restore ederek ilk Nevmekân’ı açtık. 2018’de 100 bin kitaplık kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve kültür etkinlikleri imkanıyla Nevmekân Sahil’i açtık. 2021’de Nevmekân Selimiye’yi açtık. Burası hem güzel bir kütüphane hem de başarılı bir şehircilik örneği oldu. Eskimiş hamam yapısını başarıyla dönüştürdük.200 yıllık bir yapıyı belki bir 200 yüz yıl daha kullanılacak hale getirdik. Bugün de yaklaşık 170 yıllık bir yapıyı eski bir hamamı dönüştürerek şehrimize kazandırıyoruz. Kuzguncuk zaten mimarisiyle, dokusuyla, esnafı ve sosyal hayatıyla Boğaziçi’nin en güzel semtlerinden biri. Nevmekân ailesinin yeni üyesiyle değerine değer katmış olacağız. Burada Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, felsefe, tarih, kişisel gelişim, sosyal bilimler, hukuk, ilahiyat, tıp alanlarında matbu ve dijital on binlerce kitap yer alıyor. Güvenli, ailece gelebileceğiniz, kaliteli bir kafe hizmeti var. Çok güzel bir bahçesi var. Beşinci Nevmekanımız olan Nevmekan Kandilli için de gün sayıyoruz.’’

İcadiye Dağ Hamamı hakkında

1854 yılında Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi tarafından yaptırılan hamam, uzun yıllar İstanbul’a hizmet verdi. 1905 ve 1970 yıllarında iki kez onarım gören hamam, 2000’li yıllarda tamamen atıl hale geldi. Dağ hamamını yeniden restore edip bahçe ve peyzaj çalışmalarını da tamamlayan Üsküdar Belediyesi Nevmekan Kuzguncuk’u kitapla tarihin buluştuğu en yeni tarihi mekan olarak ilçeye kazandırdı.