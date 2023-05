Türk Tarihçi, Yazar, Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından açılışı yapılan 8. kitap fuarı, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat yolculuğuna çıkardı. Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 8.’si sona erdi. Fuar, 9 gün süresince kültür- sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının en çok takip edilen isimlerini İstanbullularla buluşturdu. Fuarın en güzel fotoğrafını çekene sürpriz hediyeler verildi.

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın onur yazarı olduğu 8. Kitap Fuarı, 29- Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında 120 yayınevi, tarih, kültür sanat, bilim dünyasının öne çıkan isimleri ile Türkiye’nin en sevilen 500 yazarını İstanbullularla buluşturdu. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden yüzlerce eserini okurların beğenisine sunan fuarda başta Cemil Meriç, Cengiz Aytmatov olmak üzere Mim Kemal Öke’den Beşir Ayvazoğlu’na, İskender Pala’dan Nabi Avcı’ya onlarca yazar ve ünlü isimlerin katıldığı 840 sempozyum ve söyleşi etkinlikleri düzenlendi. Fuar, eski bakanlardan Nabi Avcı, Cevdet Yılmaz, MEB Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, yazarlar İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Uğur Derman, ve Çiçek Derman’ın yanı sıra çok sayıda Üsküdarlının katılımıyla açılmıştı.

Hilmi Türkmen: “Ziyaretçi Sayısı 250 bini Geçti”

8. Üsküdar Kitap Fuarının kapanışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen fuarın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi:

“Üsküdar Kitap Fuarı, Tüyap’tan sonra İstanbul’un en çok ziyaretçi alan, en büyük kitap fuarlarından biri, Fuarımız her geçen yıl daha da çoğalarak büyüyor, halkımızın, gençlerimizin ilgisi artıyor. 9 gün boyunca kitap fuarımızı ziyaret edenlerin sayısı 250 bini geçti. Bu fevkalade önemli bir rakam.. Özellikle ağırlıklı olarak gençlerin fuarı ziyaret ediyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Üsküdar eski, büyük ve gelenekleri güçlü bir şehir. Güzel olan her fikir, her iş ona çok yakışıyor. Üsküdar asırlardır kitapların hem çok okunduğu hem de çok yazıldığı bir şehir. Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Üsküdar kitap Fuarlarımız bu yüzden hem büyük bir enerjiyle sürüyor hem de toplamda milyonlarca kitapseverin kitap sayfalarında buluşmasına vesile oluyor. Yayıncılar, okurlar, yazarlar, kitap dünyasının emekçileri için bu fuar yeni dayanışma biçimleri üretmek için isabetli bir adres haline geldi.”

Hilmi Türkmen: “Üsküdar Artık Bir kütüphane Şehri”

“Kitaba olan sevgimiz sadece kitap fuarıyla da sınırlı kalmıyor. Hepinizin bildiği gibi Üsküdar artık bir kütüphane şehri, okuyan, yazan düşünen insanların şehri.. Nevmekan Bağlarbaşı, Nevmekan Sahil, Nevmekan Selimiye, Haluk Dursun Kütüphanesi, İsmet Uçma Kütüphanesi, Mehmet Genç Kütüphanesi, çocuk kütüphaneleri ve Bilim Üsküdar Kütüphanesi. Hepsi birbirinden eşsiz projeler. Ve yenileri de geliyor. Nevmekan Kandilli ve Nevmekan Kuzguncuk içinde yer alan kütüphaneleriyle Üsküdarlıların, İstanbulluların hizmetinde olacak. 8. Kitap Fuarı, kapısında oluşan kuyruklar, söyleşi ve etkinliklerde yaşanan yoğun katılımlarla bu yılı da başarıyla tamamladı. Fuarımızda her kesimden okuru yeni çıkan kitaplar, yazarlar ve yayınevleriyle buluşturduk. 9 gün boyunca bu aktörler kurdukları doğrudan iletişim sayesinde kazanımlar elde etti. 9 gün boyunca Üsküdar’ın kalbi kitap diye attı. Kitap kokusu, boğazın kokusuna, denizin kokusuna karıştı. Çok sayıda gencimizi, kitapseverimizi bu güzel ortamda binlerce çeşit kitap ve yüzlerce yazarımızla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her fuar döneminde söylediğim gibi, okumanın gücüne, erdemine inanan yediden yetmişe herkesi kitapların etrafında buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İyi ki kitaplar var, İyi ki Üsküdar var.’’

9 Gün Boyuna Sayısız Etkinlik Gerçekleşti

Fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkardı. Fuarın ilk günü Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Tarih Boyunca Üsküdar adlı söyleşisi gerçekleştirildi. Fuarın son günü eski Milli Eğitim Bakanlarından Nabi Avcı kitapseverlerle “Enformatik zır cehalet” konulu bir söyleşide bulundu. Ardından araştırmaları ve kitaplarıyla da tanınan ünlü şef Ömür Akkor “Anadolu’nun Lezzet Coğrafyası” adlı sunumuyla Üsküdar 8. Kitap fuarına gelen İstanbullularla buluştu.

Fuarı en iyi yansıtan fotoğraf ödüllendirildi

Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri de Fotoğraf Yarışması oldu. Fuarı en güzel yansıtan fotoğrafı çeken kitapseverleri çok özel hediyeler verildi.. Yarışmanın 1.’si 25 adet kitap ile Nevmekan Selimiye’de 2 kişilik kahvaltı, 2.’si 100 adet kitap, özel tasarım Üsküdar Kitaplığı ile Nevmekan Selimiye’de 2 kişilik akşam yemeği, 3.’sü 50 adet kitap, Nevmekan Selimiye’de 2 kişilik akşam yemeği ödülü kazandı.

Çocuk Üniversitesi Yeni Mezunlarını Verdi

Türkiye’de tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi’nde de mezuniyet coşkusu yaşandı. “Geleceğin dâhilerini yetiştiriyoruz’’ sloganı ile Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi’ni hayata geçiren Üsküdar Belediyesi olarak bu seneki mezunlarını Üsküdar Fikir Sanat Merkezi’nde düzenlediği törenle uğurladı. Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin 2022- 2023 mezunları ve tüm eğitim kadrosunun yer aldığı mezuniyet töreninde çocuklar diplomalarını alırken gurur dolu anlar yaşadı. Çeşitli etkinlik ve gösterilerin yer aldığı programda mezun olan öğrenciler aileleri ile birlikte etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mezuniyet töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu çocuklarımızı bugün üniversitemizden uğurluyoruz. Ama yeni bir eğitim hayatına yeni bir üniversite yolculuğuna başlıyorlar. Eminim ki bu çocuklar artık gelecek eğitim hayatlarında, iş hayatlarında da bu millete olan hizmet etme makamlarındaki hayatlarında da buradan aldıkları eğitimle enerjiyle, karakterle çok rahatlıkla amaçladıkları hedeflere ulaşacaklar” dedi.

