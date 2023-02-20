Uşak'taki tekstil fabrikaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin acil ısınma ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışarak ürettiği 1,5 milyon battaniyeyi afet bölgesine gönderdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde kurulan kriz merkezi, sanayicilerin deprem bölgesine dönük yardımlarını koordine ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren faaliyete geçen kriz merkezi, acil ihtiyaçlar için telefon zinciri oluşturuyor.

Tedarik, üretim, lojistik ve dağıtım ağından oluşan yardım koridoru 7 gün 24 saat mesai sistemine göre açık tutuluyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Ticaret ve Sanayi Odaları, STK’ler, OSB yönetimleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin katkılarıyla tedarik edilen ya da üretilen ihtiyaç malzemeleri, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılıyor.