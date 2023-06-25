Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Uşak ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Uşak Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Uşak / Merkez / Uşak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 446,40 3,22 3,14 Uşak / Merkez / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 411,94 7,93 8,28 Uşak / Merkez / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 407,66 8,63 10,36 Uşak / Sivaslı / Dursun Yalım Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,17 12,85 13,57 Uşak / Merkez / Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 362,80 17,38 16,93

Uşak / Eşme / Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 332,99 25,09 26,15 Uşak / Eşme / Şehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 324,77 27,61 – Uşak / Merkez / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 287,23 41,45 45,37 Uşak / Banaz / Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 284,59 42,59 – Uşak / Merkez / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 277,37 45,88 49,28 Uşak / Merkez / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 250,84 59,76 59,28 Uşak / Merkez / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 240,34 66,2 78,23

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.