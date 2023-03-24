Urfa Mutfağı'na ait olan Şıllık Tatlısı, pekmezin yoğun tadı ile cevizin harmanlanmasıyla ortaya çıkan enfes bir tatlıdır. İşte Şıllık Tatlısı tarifi:
Malzemeler:
- 1 su bardağı ceviz
- 1 su bardağı pekmez
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı su
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Şerbeti için:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı pekmez
- 1/2 limonun suyu
Üzeri için:
Yapılışı:
- Cevizleri robottan geçirin ya da elinizle ince ince kıyın.
- Bir kaseye cevizleri, pekmezi ekleyin. İyice karıştırın.
- Unu, suyu, sıvı yağı ve kabartma tozunu karıştırın.
- Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
- Hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın.
- Hamur parçalarını hafifçe açın ve içlerine cevizli karışımdan koyun.
- Hamuru tekrar yuvarlayın ve şekil verin.
- Tüm hamur parçalarını bu şekilde hazırlayın.
- Şerbeti hazırlamak için, suyu ve pekmezi tencereye alın ve karıştırın.
- Karışımı orta ateşte ısıtın ve kaynamaya başlayana kadar karıştırın.
- Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.
- Hazırladığınız tatlıları kaynar su dolu tencereye atın ve yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Tatlıları suyun içinden alın ve soğuması için bekletin.
- Soğuyan tatlıları servis tabağına alın ve üzerlerine hazırladığınız şerbeti dökün.
- Üzerlerini ceviz ile süsleyin ve servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Tatlılar şerbetli olduğu için fazla şerbet almamasına dikkat edin. Ayrıca tatlılar su dolu tencereye atıldığında birbirine yapışmasın diye birkaç parça dağıtın.
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