ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlattığı projeler yüz güldürmeye devam ediyor. Başkan Güler’in kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 200- 250 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.

75 DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesinin 2020 ve 2021 yıllarında uygulanan projelerle Altınordu, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Perşembe, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 40 üreticiye toplam 12 bin adet mavi yemiş ve 3 bin 500 bin adet aronia fidanı dağıtıldı.

EKONOMİK GETİRİSİ ÜRETİCİLERİ MUTLU ETTİ

Üreticilerin ilgisi üzerine projelerin devamı niteliğinde yeni bir çalışmayla yüzde 25 üretici katkılı olacak şekilde 3.000 adet mavi yemiş ve 4.500 adet aronya fidanı dağıtımı sağlandı. İl genelinde 75 dekar alanda kapama bahçeler kuruldu. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti.