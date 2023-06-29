Son zamanlarda Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yeniden nikah masasına oturacaklarına dair haberler gündeme geldi. Ancak, Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla bu iddialara cevap verdi ve haberleri yalanladı. Ünlü oyuncu, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Evlilik İddialarına Sosyal Medyadan Cevap Verdiler

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmışlardı. Ancak son zamanlarda çiftin yeniden evleneceği iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu iddiaları güçlendiren bir faktör ise çiftin kızları için sık sık bir araya gelmeleri oldu. Melis İşiten, bu iddialara cevap vermek amacıyla Instagram hesabından bir video paylaştı.