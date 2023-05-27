Ebru Şancı, Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkileri hakkında konuşurken partneri Bircan Bali'ye "Ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım" şeklinde bir ifade kullanmıştı. Ancak daha sonra Şancı, yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti. Bu olayın ardından Bircan Bali, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Uraz Kaygılaroğlu'nun kendi ekiplerine saldırdığını iddia etti. Bali, Kaygılaroğlu'nun kendisiyle ilgili ileri geri konuştuğunu, şiddet uyguladığını ve terbiyesizlik yaptığını belirterek, "Özür dileyecek misin?" şeklinde bir soru sormuştu.

Bircan Bali, Instagram hesabında paylaşım yaparak, Uraz Kaygılaroğlu'nun ekip arkadaşlarına saldırdığını ve şiddet uyguladığını iddia etti. Bali, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce yayınlarımda da belirttiğim gibi, Uraz Kaygılaroğlu adındaki bu oyuncuyu ben hiç tanımıyorum. Konu, Ebru'nun yayında yaptığı bir dil sürçmesiyle buraya kadar geldi. Olay anında ve sonrasında da ifade ettiğim gibi, bu kişiyi hayatımda hiç görmüş değilim. Ancak duyduğuma göre ekip arkadaşlarıma saldırmış, benimle ilgili ileri geri konuşmuş ve şiddet uygulamış. Ebru dil sürçmesi için özür dilemişti, peki sen bu terbiyesizliğin için özür dileyecek misin?"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi