2008 yılında Es Es dizisiyle oyunculuğa başlayan ve peşi sıra Pis Yedili dizisinde oynayan Uraz Kaygılaroğlu verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Katıldığı TV programında kilo verme sürecine değinen 35 yaşındaki ünlü oyuncu ameliyat olmadığını söyledi.

'KUZENİM BANA EĞİL DE BİR GÖBEĞİNE BAK DEDİ'

"Hiç bir operasyon geçirmedim. Ben diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenimle oturuyoruz o çok zayıf. Ben çorabımı çekmek için eğildim. O sırada bana kuzenim 'Eğil de şu göbeğine bak' dedi. Normal zamanda ayı vb. gibi benzetmelerine çok duysamda o söz çok ağrıma gitti. Sonra hiç yememeye başladım ve o süreçte 15-20 kilo verdim.

TOPLAM 64 KİLO VERDİ

O kadar kilo vermeme rağmen baktım yine kiloluyum. Yine kendimi aç bırakmaya başladım. Ama annem sağlığımdan çok korkuyordu ve bana sürekli 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Annemin sonrası bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı. Ben 2 senede toplam 64 kilo verdim bu diyetle.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi