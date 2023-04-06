İkizler: İkizler burçları, Uranüs'ün etkisiyle özellikle iletişim ve sosyal çevrelerinde beklenmedik değişikliklerle karşılaşabilirler. Yeni arkadaşlıklar ve işbirlikleri kurarak hayatlarını renklendirebilirler.

Başak: Başak burçları, Uranüs'ün sürprizlerle dolu enerjisi sayesinde kariyer ve iş yaşamlarında ani değişimler yaşayabilirler. Bu dönemde yeni iş fırsatları ve projelerle karşılaşabilirler.

Yay: Yay burçları, Uranüs'ün etkisiyle özellikle seyahat ve eğitim alanlarında beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirler. Bu dönemde yeni kültürler ve farklı yaşam tarzlarıyla tanışabilirler.

Kova: Kova burçları, Uranüs'ün etkisi altında yaratıcılık ve inovasyon alanlarında sürpriz gelişmeler yaşayabilirler. Bu dönemde öncü fikirlerle öne çıkarak kariyerlerini ve yaşamlarını dönüştürebilirler.