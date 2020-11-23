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Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 103 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni...
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
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Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti
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