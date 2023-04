Show TV'de, RTÜK'ün uyguladığı sansür nedeniyle Kızılcık Şerbeti yerine 'İslamofobi' belgeselinin yayınlanması sosyal medyada tepki yarattı. RTÜK'ün durdurma kararı verdiği Kızılcık Şerbeti, dün akşam Show Tv'de yayınlanırken yayın bir anda kesildi. Yapılan itirazlara rağmen dizi yayından kaldırıldı. Bu duruma başta dizinin oyuncuları olmak üzere birçok ünlü isim de tepki gösterdi...

Ancak, reyting rekorları kıran dizi maalesef ki gerdek ve kadına şiddet sahneleriyle RTÜK'ün radarına takılmıştı.

Eee hal böyle oluncada tabi dizinin yayınlanmasının durdurulmasına tepkiler de gecikmedi: Bu duruma başta dizinin oyuncuları olmak üzere birçok isim tepki gösterdi.

Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu,

Fatih karakterine hayat veren Doğukan Göngör,

Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç,

Dizide Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın tepkisi ise şu şekildeydi:

Kızılcık Şerbeti'nin durdurulma kararına ünlü isimler de sessiz kalmadı. İşte onlardan biri olan İzzet Çapa'nın twitter'da paylaştığı yazısı...

Bugün, televizyon tarihine kara bir gün olarak geçecek… Türkiye’de ilk kez bir diziye ‘sözde’ şiddet iddiasıyla 5 kez yayın durdurma cezası verildi. Kim ne derse desin, Kızılcık Şerbeti, bir Türkiye gerçeğidir… Yıllar evvel Fatih Altaylı sırtına bıçak saplanmış bir kadın fotoğrafını sürmanşetten basmıştı… Ortalık ayağa kalkmıştı... Ve Altaylı kendini şöyle savunmuştu… “O fotoğrafı niye bastım biliyor musunuz? Sizin içinizi acıtmak için, yüreğinizi dağlamak için, kızmanız için, köpürmeniz için…” #KızılcıkŞerbeti dizisinde izlediğimiz her şey ama istisnasız her şey, Türkiye’de kadınların birebir yaşadığı gerçekler… Acıta acıta, kanata kanata doğrularla yüzleşmek zorunuza gitti değil mi? Tokat gibi çarpan sahnelerden rahatsız oldunuz… Olmayın efendiler olmayın… Görün! Yüzleşin! İçiniz acısın! Dağlansın yürekleriniz... Dağlansın ki çözümünüz engellemek olmasın… Bu kadar zavallı olmayın… Kadınlara ‘susma, boyun eğme, kimseye muhtaç değilsin, kurtarıcıya ihtiyacın yok’ diye bas bas bağıran bir yapım, sizi rahatsız etse kaç yazar? Engelleseniz, durdursanız ne olur… Bu mu sizin çözümünüz? Sansürünüz batsın! Sözde korumacı tavrınızın altında ezilin… Ekran karartınca ispatlanmıyor, hassaslığınız… Sıkıysa kadın cinayetlerini durdurun… Şiddeti, tecavüzü, baskıyı durdurun… Yüreğiniz yetiyorsa kadınların sesine ses olun… Olun da o zaman alkışlayalım sizi… Duralım arkanızda dağ gibi… Şu an tek hissettiğim büyük bir utanç… Kan kusturup, #KızılcıkŞerbeti bile içtirmediniz… Yazıklar olsun…