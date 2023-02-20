Diyanet'in "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada tepki topladı.

Verilen yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" denildi.

Bu cevabın yer aldığı sayfalar, olayın gündeme gelmesinin ardından silindi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında özellikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi gelirken pek çok ünlü isim de yapılan bu açıklamaya tepki gösterdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle sıkça sorulduğu için bilgilendirme mahiyetinde halka sunulan ve İslam'ın evlat edinme ya da koruyucu aile olma hususundaki yaklaşımını ifade eden Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasının, bazı kişi ve basın organları tarafından çarpıtıldığı belirterek savunma yaptı.