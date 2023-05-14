İşte ünlü isimlerin sandık başında paylaşımları;

"Güzel ülkem için aydınlar yarınlar diliyorum."

"Oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun"

"Baktım; gözlerim doluyor... Oyumu verir vermez oradan hızla uzaklaştım. Ama oyumu kullanırken bin kere kontrol ettim.. doğru katlamak ve doğru yerleştirmek için ter içinde kaldım. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşık olduğum topraklarda özgürlük, barış, demokrasi, sevgi ve birlik beraberlik, güçlenerek büyüsün; her zamankinden daha derinlere kök salsın. Her şey çok güzel olsun… Çok güzel..."

"Geleceği için oy verdik."

"Kalkın kız yallah oy vermeye"

"Oyumuzu kullandık"

"Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak"

"Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…"

"Gece hiç uyuyamadım, sabah ilk oy kullananlardan oldum… Sizde de var mı bilmiyorum, sanki sınav heyecanı gibi bir şeydi… Sizde durumlar nasıl? Kullandınız mı oyunuzu?"

"Demokrasi şenliğimiz tüm evlatlarımız ve ülkemizin geleceği için hayırlı olsun. Görüşü ne olursa olsun oyunu kullanıp canım ülkemizin geleceğine katkıda bulunan herkese teşekkürler."

"Ve güneş; daha bir kızıl doğacaktır, bunca kasırga arasından. İlhan Özay"

"Oylarımızın milletimize barış, karşılıklı anlayış, daha fazla demokrasi, adalet getirmesi dileğiyle…"

"Ülkemiz için hayırlı olsun"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi