İşte ünlü isimlerin sandık başında paylaşımları;

Ünlüler böyle oy kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti!

Ünlüler böyle oy kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti!

"Güzel ülkem için aydınlar yarınlar diliyorum."

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Baktım; gözlerim doluyor... Oyumu verir vermez oradan hızla uzaklaştım. Ama oyumu kullanırken bin kere kontrol ettim.. doğru katlamak ve doğru yerleştirmek için ter içinde kaldım. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşık olduğum topraklarda özgürlük, barış, demokrasi, sevgi ve birlik beraberlik, güçlenerek büyüsün; her zamankinden daha derinlere kök salsın. Her şey çok güzel olsun… Çok güzel..."

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

Dedesinin okulunda oy veren Hakan Sabancı, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu

"Geleceği için oy verdik."

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Kalkın kız yallah oy vermeye"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Oyumuzu kullandık"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Gece hiç uyuyamadım, sabah ilk oy kullananlardan oldum… Sizde de var mı bilmiyorum, sanki sınav heyecanı gibi bir şeydi… Sizde durumlar nasıl? Kullandınız mı oyunuzu?"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Demokrasi şenliğimiz tüm evlatlarımız ve ülkemizin geleceği için hayırlı olsun. Görüşü ne olursa olsun oyunu kullanıp canım ülkemizin geleceğine katkıda bulunan herkese teşekkürler."

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Ve güneş; daha bir kızıl doğacaktır, bunca kasırga arasından. İlhan Özay"

Aleyna Kalaycıoğlu: "Yaza bomba gibi hazırlanıyorum'' Aleyna Kalaycıoğlu: "Yaza bomba gibi hazırlanıyorum''

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Oylarımızın milletimize barış, karşılıklı anlayış, daha fazla demokrasi, adalet getirmesi dileğiyle…"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

"Ülkemiz için hayırlı olsun"

Ünlü isimler sandık başında! Paylaşımlar peş peşe geldi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi