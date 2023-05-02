Markanın 40. yıl özel serilerini ve Vakkorama’da satışa sunulan SUPER MARIO özel tasarım saatini sunduğu davette, oyun dünyasına nostaljik bir yolculuk yapıldı.

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Japonya’nın iki kültür ikonu özel bir tasarım için bir araya geldi. G-SHOCK, özenle geliştirilen ve her nesilden Super Mario sevenlere hitap eden, eğlenceli ayrıntılarla dolu tasarım saatiyle, unutulmaz oyunun dünyasını bileklere taşıdı.

Bu sene tüm dünyada 40. yılını kutlayan G-SHOCK, kutlamalara Vakkorama ev sahipliğindeki davetle başladı. Davette hem Super Mario iş birliğiyle tasarlanan ve sadece Vakkorama mağazalarında kullanıcılarla buluşan saat, hem de 40. yıl özel serileri tanıtıldı.

Ahmet Aköz’ün davetlileri ağırladığı davete Can Hakko, Numan Ergün, Özge Özder ve Sinan Güleryüz, Yıldıray ve Gizem Şahinler, İlayda Akdoğan, Ferman Akgül, Merve Toy, Ali Aksöz, Bilge Öztürk, Sinan ve Ekin Güler, Cansu Akın, Cemre Solmaz, Pelin Taşkıran gibi isimler katıldı. Konuklar DJ Emirali Altepe’nin müzikleri eşliğinde günün ve zamanın tadını çıkardı.

Türkiye Resmi Distribütörü Ersa Saat garantisiyle, sadece Vakkorama ve G-SHOCK mağazalarında sunulan saat, stoklarla sınırlı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ