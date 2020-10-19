ÜNLÜLER İSTİNYE PARK'TA

DEMET AKALIN-HİRA-ESRA BALAMİR



PROGRAM SONRASI ALIŞVERİŞ TURU



Star Tv ekranlarında Alişan ile birlikte yaptıkları program sonrası soluğu İstinyePark'da alan Demet Akalın, kızı Hira ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Program sonrası alışveriş turuna çıkan ve çoğunlukla çocuk giyim mağazalarından kızı için alışveriş yapan Akalın, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'na çıkarak Butterfly chocolate da oturarak yorgunluk kahvesi içti. Burada yakın arkadaşları ile karşılaşan ve onlarla sohbet eden ünlü şarkıcı alışveriş yaptığı mağazalardan paketlerinin gelmesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.