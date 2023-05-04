Ünlü yazar Pucca, 27 Nisan sabahı sosyal medya hesabından küçük oğlunun 3. kattan aşağıya düştüğünü açıkladı. Durumunun ağır olduğunu belirten Pucca, " Pucca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Pucca, oğlunun ameliyat sonrası tekerlekli sandalyedeki fotoğrafına, "Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık" notuyla paylaştı.

Pucca'nın boşandığı eşi çocuğunun babası Serhat Osman Karagöz ınstagram hesabından, "Ya o kadar çok yoruldum ki baba yanıma yat dedi hisseder gibi sabah girecek ameliyatı sonra konuşacağız. Ama Allah aşkına uyu yavrum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi