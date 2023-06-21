Yaptığı başarılı sinema filmleriyle adından sıkça övgüyle bahis ettiren yapımcı Yalçın Çoban, yeni çalışmaları için dur durak bilmeden koşturmaya devam ediyor. Yaptığı sinema filmleri vizyonda elde ettiği başarı sonrası gözünü daha yükseğe diken Yalçın Çoban uluslararası boyuta işini taşımanın çarelerini arıyor. Uygulayıcı yapımcı olarak adım attığı sinema sektörüne kendi filmleriyle imza atan Yalçın Çoban “Bundan sonra cebinde 3 milyon doları olmayan bu işi yapmasın, bu bir tavsiyedir. Sadece parada yeterli değil. Bilgi, tecrübe bu işte çok önemli, hayal etmek önemli ama sinemada icraat dönemi başladı. Yaptığınız afişten bile kalite yansıyor. Sinema izleyicisi kalitesi düşük işlere pirim vermiyor, bende bu yüzden uluslararası boyutta iş yapmak için yabancı sermaye ile ortak çalışma kararı aldım” dedi. Türkiye'de tek başına yaptığı filmlerden sonra Azerbaycan ortaklı işlerinin elde ettiği başarı sonrası yeni işler için Azerbaycan’da kamp kuran Yalçın Çoban, yakında büyük projenin müjdesi geliyor vurgusunu yaptı.