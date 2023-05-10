Imaan da tıpkı Adut Akech, Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D’Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Kōki ve Yang Mi gibi Estée Lauder’ın global yetenek kadrosuna katılıyor. Imaan'ın Estée Lauder imzalı ilk kampanyası Temmuz 2023'te yayınlanacak.

Estée Lauder ve AERIN Beauty Küresel Marka Başkanı Justin Boxford bu ses getirecek iş birliği ile ilgili “Imaan, moda endüstrisinde hızla bir ikon haline geldi. Muazzam enerjisi, karizması, güzelliği ve çalışkanlığı yanı sıra, genç kadınlar için savunuculuk yapma tutkusu ve özverisi, markamızın temel değerlerine derinlemesine bağlanır ve tüketicilerimize küresel olarak ilham vermeye devam etmemize yardımcı olur.” dedi.

Ünlü süpermodel Imaan Hammam ise projeyle ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi: “Estée Lauder ailesinin bir parçası olduğum için çok onurluyum, Estée Lauder, zengin bir mirasa ve en ikonik güzellik ürünlerinden bazılarına sahip olsa da, dünya çapında kadınların ilerlemesine öncülük yapmak için en gurur duyduğum markalardan biri oldu.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ