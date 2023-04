“Türkiye’deki dalgalar Hawai’dekinden daha iyi”

Garrett’in “Gelin Sörfü Normalleştirelim” çağrısıyla her yaştan ve her fiziksel kondisyondan bireyin dalga sörfüne başlayabileceğini ve başarılı olabileceğini kanıtlayan eğitim programı katılımcıları büyüledi.

Garrett’a göre, sörfü geliştiren pratiklerin pek çoğu karada yapılabilir, Türkiye’de dalga sörfü seviyesini geliştirmek için pratik yapılabilecek dalgalar ise Hawaii’den farksız, hatta antrenman için daha iyi.

“Türkiye’den Bir Dünya Sörf Şampiyonu Çıkabilir”

Garrett, dört yanı denizlerle çevrili Türkiye’deki sörf potansiyeline dikkat

çekerek “Karadeniz ve Akdeniz’deki dalga potansiyeli Brezilyalı Dünya Sörf Şampiyonu Italo Ferreira’nın pratik yaptığı Güney Amerika sahillerindekiler kadar iyi, Türkiye’den de bir Dünya Şampiyonu çıkabilir.” dedi.

İstanbul’un dalga sörfü potansiyelini New York şehrine benzeten Garrett “Burada sanat, spor, kültür her şey bir arada. 20 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Türkiye’nin tüm şehirlerine, hatta Avrupa ve Orta Doğu’nun pek çok kentine direk uçuş mevcut. İstanbul dalga sörfü için çok önemli bir merkez üssü olacak, bence New York’taki muazzam sörf kültürünü bile geride bırakabilir. Sadece sörf eğitiminden bahsetmiyorum. Sörf kültürüne dair markalar, etkinlikler, aktiviteler, buluşmalar hepsi İstanbul’da olabilir. Şehir merkezine 20-30 dk mesafede Karadeniz sahilinde sörf olmasının avantajı bu.” dedi.

İstanbul’da Sörf Etkinlikleri Planlıyor

Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Mellow Turkey ve True Core sponsorluğunda Guaj Art alanında gerçekleşen etkinlikte pek çok farklı kesimden sörf meraklıları bir araya geldi. Garrett Lane önümüzdeki dönemde Istanbul’da sörfün gelişimi için sık sık etkinlik düzenlemek istediğinin de altını çizdi.